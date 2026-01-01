Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun áp lực 15° - 055 15°, 055 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    Đầu phun áp lực 15° - 055 15°, 055

    Mã đơn hàng: 2.113-047.0

    Đầu phun tia quạt với góc phun 15 độ phù hợp với các vết bẩn khó tẩy.
    Yêu cầu báo giá