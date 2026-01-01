Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun áp lực 15° - 055 15°, 055 | Kärcher

    Metal nozzle with "Kärcher" engraved on the side, featuring a cylindrical shape and a central hole.

    Đầu phun áp lực 15° - 055 15°, 055

    Mã đơn hàng: 2.883-390.0

    Đầu phun tia quạt với góc phun 15 độ phù hợp với các vết bẩn khó tẩy.
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