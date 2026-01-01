Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun áp lực 25° - 035 25°, 035 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    Đầu phun áp lực 25° - 035 25°, 035

    Mã đơn hàng: 2.113-004.0

    Đầu phun tia phẳng cho các vết bẩn khó tẩy và vết ố.
    Yêu cầu báo giá