Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun áp lực 25° - 250 25°, 250 | Kärcher

    Brass Kärcher nozzle with engraved logo, accompanied by a black rubber O-ring, on a white background.

    Đầu phun áp lực 25° - 250 25°, 250

    Mã đơn hàng: 2.884-521.0

    Đầu phun đồng thau cho hoạt động áp suất thấp và hút dung dịch làm sạch.
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