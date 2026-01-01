Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun áp lực cao 0° - 045 0°, 045 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    Đầu phun áp lực cao 0° - 045 0°, 045

    Mã đơn hàng: 2.113-033.0

    Đầu phun áp lực cao với tia phun mạnh mẽ cho bụi bẩn cực kỳ cứng đầu.
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