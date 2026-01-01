Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun áp lực cao với góc phun 0° 0°, 055 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, isolated on white background.

    Đầu phun áp lực cao với góc phun 0° 0°, 055

    Mã đơn hàng: 2.884-536.0

    Đầu phun áp lực cao với tia phun mạnh mẽ cho bụi bẩn cực kỳ cứng đầu.
    Yêu cầu báo giá