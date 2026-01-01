Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun áp lực cao với góc phun 0° 0°, 060 | Kärcher

    Metal nozzle with "Kärcher" engraved on the side, featuring a cylindrical shape and a central hole.

    Đầu phun áp lực cao với góc phun 0° 0°, 060

    Mã đơn hàng: 2.884-537.0

    Tia phun cố định cho vết bẩn cứng đầu và vết ố.
    Yêu cầu báo giá