Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun ba 028, 028 | Kärcher

    Grey Kärcher nozzle attachment with textured grip and brass connector, isolated on a white background.

    Đầu phun ba 028, 028

    Mã đơn hàng: 4.117-024.0

    Đầu phun ba với sự thay đổi vòi phun thủ công. Điều chỉnh phun thuận tiện. Đối với các máy có kim phun, tia phẳng áp suất thấp rất hữu ích cho việc hút dung dịch làm sạch và ứng dụng.
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