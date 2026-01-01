Đầu phun ba 033, 033 | Kärcher

Đầu phun ba với sự thay đổi vòi phun thủ công. Mạnh mẽ, bền và không bị tắc. Lựa chọn thuận tiện tia quạt áp suất cao phun điểm (0°), tia quạt áp suất cao (25°) và tia quạt áp suất thấp (40°). Đối với các máy có kim phun, tia quạt áp suất thấp rất hữu ích cho việc loại bỏ hóa chất và ứng dụng.