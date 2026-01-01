Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun ba 033, 033 | Kärcher

    Grey Kärcher nozzle attachment with textured grip and brass connector, isolated on a white background.

    Đầu phun ba 033, 033

    Mã đơn hàng: 4.117-028.0

    Đầu phun ba với sự thay đổi vòi phun thủ công. Điều chỉnh phun thuận tiện. Đối với các máy có kim phun, tia quạt áp suất thấp cho việc làm sạch hóa chất và ứng dụng.
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