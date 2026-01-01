Đầu phun ba 050, 050 | Kärcher

Đầu phun ba với sự thay đổi vòi phun thủ công. Mạnh mẽ, bền và không bị tắc. Lựa chọn thuận tiện tia áp suất cao phun điểm (0°), tia phẳng áp suất cao (25°) và tia phẳng áp suất thấp (40°). Đối với các máy có kim phun, tia phẳng áp suất thấp rất hữu ích cho việc hút dung dịch làm sạch và ứng dụng.