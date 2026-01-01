Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun ba 053, 053 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black and gold detailing, isolated on a white background.

    Đầu phun ba 053, 053

    Mã đơn hàng: 4.767-155.0

    Đầu phun ba với sự thay đổi vòi phun thủ công. Điều chỉnh phun thuận tiện. Đối với các máy có kim phun, tia phẳng áp suất thấp rất hữu ích cho việc hút dung dịch làm sạch và ứng dụng. Kết nối M18 x 1.5.
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