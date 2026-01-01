Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun boron cacbua, cho máy lên đến 1.000 l/h | Kärcher

    Silver cylindrical metal pin with a small hole at one end, resting on a white surface.

    Đầu phun boron cacbua, cho máy lên đến 1.000 l/h

    Mã đơn hàng: 6.415-084.0

    Ngoài gói đầu phun. Đầu phun chống mài mòn rất tốt với mâm kẹp cacbua boron để hoạt động liên tục.
    Yêu cầu báo giá