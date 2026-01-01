Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun dạng vít | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with a cylindrical shape and textured surface.

    Đầu phun dạng vít

    Mã đơn hàng: 4.112-011.0

    Đầu phụn dạng vít với các bảo vệ cho vòi phun áp lực và áp suất cao
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