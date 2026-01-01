Đầu phun đèn LED | Kärcher

Máy phun rửa áp suất cao sẽ gặp khó khăn trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi khi hoạt động. Có thể là do các phòng và khu vực hạn chế về ánh sáng: kết quả làm sạch bị ảnh hưởng và khách hàng của chúng tôi đặc biệt là từ ngành xây dựng hoặc nông nghiệp bị ảnh hưởng. Đèn LED làm việc của chúng tôi với cung cấp công suất ánh sáng 170 lumen. Khu vực làm việc được chiếu sáng tối ưu, giúp cải thiện đáng kể khả năng chiếu sáng trong ít nhất 5 giờ làm việc, đầy đủ và kết quả làm sạch lại tối ưu. Việc lắp ráp trực tiếp vào đầu phun của súng cao áp EASY!Force rất đơn giản. Nhờ trọng lượng thấp của đèn, hầu như không ảnh hưởng khi làm việc, và nó cũng hạn chế với nước. Hai pin lithium-ion CR123 được bao gồm trong phạm vi cung cấp. Pin rời có sẵn riêng biệt.

Phiên bản kín nước Được phát triển để sử dụng với máy phun rửa áp lực cao. Lắp ráp đơn giản trên ống phun của súng áp lực EASY!Force. Công nghệ đèn LED mạnh mẽ Thiết kế nhẹ và thời gian hoạt động lâu dài. Công suất ánh sáng trên 170 lumen.