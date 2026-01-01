Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun đèn LED | Kärcher

    Grey Kärcher flashlight with a mounting bracket, featuring a textured grip and a circular light at the front.

    Đầu phun đèn LED

    Mã đơn hàng: 2.680-002.0

    Đèn LED nhẹ, sáng để gắn trực tiếp vào đầu phun của súng cao áp EASY!Force, giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi, tối đa trong 5 giờ làm việc.
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