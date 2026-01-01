Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun hiệu suất lớn 070/080, lớn, 070/080 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with ribbed design and brass connector.

    Đầu phun hiệu suất lớn 070/080, lớn, 070/080

    Mã đơn hàng: 4.114-030.0

    Đầu phun bụi bẩn với tia phun bút chì xoáy, cung cấp hiệu suất làm sạch tốt hơn 10 lần. Vòi phun gốm và vòng ổ trục cho tuổi thọ lâu dài. Dữ liệu khác: áp suất tối đa. 300 bar, 30 MPa, nhiệt độ nước 85°C.
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