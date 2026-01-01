Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun hiệu suất nhỏ 030, nhỏ, 030 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip and branding.

    Đầu phun hiệu suất nhỏ 030, nhỏ, 030

    Mã đơn hàng: 4.114-018.0

    Mất ít năng lượng hơn, chất lượng phun xịt cao hơn: đầu phun bụi hiệu suất mới với kích thước vòi phun đạt được hiệu suất làm sạch, và diện tích cao hơn tới 50% so với phiên bản trước.
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