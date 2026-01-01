Đầu phun hiệu suất nhỏ 030, nhỏ, 030 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.114-018.0Mất ít năng lượng hơn, chất lượng phun xịt cao hơn: đầu phun bụi hiệu suất mới với kích thước vòi phun đạt được hiệu suất làm sạch, và diện tích cao hơn tới 50% so với phiên bản trước.
Áp lực tối đa (bar)
180
Áp lực (bar)
Tối đa 180
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 60
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
30
Kích cỡ
nhỏ
Ren kết nối
EASY!Lock
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (Kg)
0.22
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.22
Kích thước (D x R x C) (mm)
90 x 57 x 57
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm