Đầu phun hiệu suất nhỏ 035, nhỏ, 035 | Kärcher

Với đầu phun hiệu suất mới (kích thước vòi phun 035), tổn thất điện năng bên trong đã được giảm thiểu và chất lượng phun được cải thiện đáng kể. Nó có tia phun điểm xoay cho công suất làm sạch gấp 10 lần. So với phiên bản trước, nó đạt được hiệu suất làm sạch khu vực cao hơn tới 50%. Với vòi phun gốm và vòng ổ trục gốm cho thời gian làm việc cực kỳ dài. Đầu phun cho phép áp suất làm việc tối đa 180 bar / 18 MPa, và phù hợp với nhiệt độ nước lên tới 60°C.

Hiệu suất làm sạch và diện tích cao hơn tới 50% so với người tiền nhiệm Tiết kiệm thời gian rất nhiều. Giảm thiểu tổn thất điện năng và cải thiện chất lượng phun Cải thiện sức mạnh làm sạch để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Tia phun điểm quay trên đầu phun kết hợp các ưu điểm của tia phun điểm và dòng phẳng Công suất làm sạch cao cũng như hiệu suất khu vực cao. Vòi gốm và vòng mang gốm Tuổi thọ tối đa. Hiệu suất làm sạch cao Loại bỏ nhanh chóng các chất bẩn cứng đầu.