Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun hiệu suất nhỏ 035, nhỏ, 035 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip and branding.

    Đầu phun hiệu suất nhỏ 035, nhỏ, 035

    Mã đơn hàng: 4.114-019.0

    Đầu phun hiệu suất mới (kích thước vòi phun 035) vớitia phun điểm xoay tạo ra sự khác biệt lớn: hiệu suất làm sạch và diện tích cao hơn tới 50% so với phiên bản trước.
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