Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun hiệu suất nhỏ 040, nhỏ, 040 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip and branding.

    Đầu phun hiệu suất nhỏ 040, nhỏ, 040

    Mã đơn hàng: 4.114-020.0

    Với tia phun điểm xoay để loại bỏ hiệu quả hơn: đầu phun hiệu suất mới với kích thước vòi phun 040 đạt hiệu suất làm sạch, và diện tích cao hơn tới 50% so với phiên bản trước.
    Yêu cầu báo giá