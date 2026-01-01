Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun hiệu suất nhỏ 045, nhỏ, 045 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip and branding.

    Đầu phun hiệu suất nhỏ 045, nhỏ, 045

    Mã đơn hàng: 4.114-021.0

    Hiệu suất làm sạch và diện tích cao hơn tới 50% so với phiên bản trước: với công cụ làm sạch bụi bẩn hiệu suất mới (kích thước vòi phun 045), tổn thất điện năng đã được giảm thiểu và chất lượng phun được tối đa hóa.
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