Đầu phun hiệu suất nhỏ 045, nhỏ, 045 | Kärcher

Một nhà máy năng lượng bên trong một vòi nhỏ: đầu phun bụi bẩn hiệu suất (kích thước vòi phun 045) đạt hiệu suất làm sạch gấp 10 lần so với vòi phun thông thường - nhờ vào tia phun điểm xoáy. Và so với phiên bản trước, nó đạt được hiệu suất làm sạch và khu vực cao hơn tới 50%. Với tối đa áp suất 180 bar / 18 MPa và nhiệt độ nước 60°C, nó loại bỏ ngay cả những bụi bẩn cứng đầu nhất. Với vòi gốm và vòng ổ trục gốm cho thời gian làm việc thêm dài.

Hiệu suất làm sạch và diện tích cao hơn tới 50% so với người tiền nhiệm Tiết kiệm thời gian rất nhiều. Giảm thiểu tổn thất điện năng và cải thiện chất lượng phun Cải thiện sức mạnh làm sạch để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Tia phun điểm quay trên đầu phun kết hợp các ưu điểm của tia phun điểm và dòng phẳng Công suất làm sạch cao cũng như hiệu suất khu vực cao. Vòi gốm và vòng mang gốm Tuổi thọ tối đa. Hiệu suất làm sạch cao Loại bỏ nhanh chóng các chất bẩn cứng đầu.