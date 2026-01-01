Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun hóa chất , 250 | Kärcher

    Brass nozzle adapter with engraved markings, cylindrical shape, placed on a white background.

    Đầu phun hóa chất , 250

    Mã đơn hàng: 2.113-020.0

    Đầu phun điện bằng đồng thau để vận hành áp suất thấp và hút chất làm sạch.
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