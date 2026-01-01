Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun hơi nước 40°, 085 | Kärcher

    Brass Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, isolated on white background.

    Đầu phun hơi nước 40°, 085

    Mã đơn hàng: 2.114-009.0

    Đầu phun hơi nước bằng đồng thau dành cho máy HDS sử dụng ở bước phun hơi nước.
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