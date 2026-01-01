Đầu phun hơi nước 40°, 085 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.114-009.0Đầu phun hơi nước bằng đồng thau dành cho máy HDS sử dụng ở bước phun hơi nước.
Ren kết nối
EASY!Lock
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
85
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.027
Khủy (°)
40
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com