Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun hơi nước 40°, 110 | Kärcher

    Brass Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, isolated on white background.

    Đầu phun hơi nước 40°, 110

    Mã đơn hàng: 2.114-012.0

    Đầu phun hơi nước bằng đồng thau cho hoạt động của HDS trong giai đoạn hơi nước.
    Yêu cầu báo giá