Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun hơi nước 50 độ 50° | Kärcher

    Brass nozzle with a flat, wide opening and hexagonal connector, designed for high-pressure cleaning applications.

    Đầu phun hơi nước 50 độ 50°

    Mã đơn hàng: 4.116-001.0

    Đầu phun hơi nước với tia phun góc 50 °. Để làm sạch và tan băng ở chế độ hơi nước. Để làm tan cát và sỏi, khử băng vật liệu khuôn đúc hoặc khử sáp các phương tiện.
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