Đầu phun hơi nước 50 độ 50° | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.116-001.0

Đầu phun hơi nước với tia phun góc 50 °. Để làm sạch và tan băng ở chế độ hơi nước. Để làm tan cát và sỏi, khử băng vật liệu khuôn đúc hoặc khử sáp các phương tiện.