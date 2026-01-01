Đầu phun hơi nước 50 độ 50° | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.116-001.0Đầu phun hơi nước với tia phun góc 50 °. Để làm sạch và tan băng ở chế độ hơi nước. Để làm tan cát và sỏi, khử băng vật liệu khuôn đúc hoặc khử sáp các phương tiện.
Ren kết nối
EASY!Lock
Loại béc phun tiêu chuẩn (mm)
2
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.232
Khủy (°)
50
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com