Đầu phun làm sạch đường ống 060, 1x phía trước, 3x30°, 16 mm | Kärcher

Đầu phun làm sạch đường ống có ren trong, đường kính 16 mm. Đầu phun có các hướng tia khác nhau để làm sạch thân thiện với môi trường đối với cống, và đường ống bị tắc. Ba tia phun nghiêng về phía sau một góc 30°, cho phép đầu phun và ống mềm di chuyển tự do trong đường ống. Đầu phun làm sạch với kết nối R 1/8" để kết nối với ống làm sạch đường ống.