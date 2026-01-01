Đầu phun làm sạch đường ống 065, 3x30°, 16 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 5.763-019.0Đầu phun làm sạch ống 16 mm với ren trong. Các hướng tia phun khác nhau để làm sạch thân thiện với môi trường đối với các cống, và đường ống bị chặn.
Đường kính (mm)
16
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
65
Vít răng
R 1/8"
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.023
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com