Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun làm sạch đường ống 065, 3x30°, 16 mm | Kärcher

    Brass nozzle with threaded interior, rounded top, and small side holes, resting on a white surface.

    Đầu phun làm sạch đường ống 065, 3x30°, 16 mm

    Mã đơn hàng: 5.763-019.0

    Đầu phun làm sạch ống 16 mm với ren trong. Các hướng tia phun khác nhau để làm sạch thân thiện với môi trường đối với các cống, và đường ống bị chặn.
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