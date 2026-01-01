Đầu phun làm sạch đường ống 100 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 5.763-088.0Đầu phun làm sạch đường ống có đường kính 24 mm. Với 4 vòi phun nghiêng về một góc 30°.
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
100
Đường kính (mm)
24
Vít răng
R 1/8"
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.095
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com