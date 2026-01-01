Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun làm sạch đường ống 80 | Kärcher

    Brass nozzle with a hexagonal base and threaded interior, resting on a white surface.

    Đầu phun làm sạch đường ống 80

    Mã đơn hàng: 5.763-087.0

    Đầu phun làm sạch đường ống có đường kính 24 mm. Với 4 vòi phun nghiêng về một góc 30°.
    Yêu cầu báo giá