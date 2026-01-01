Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun lên đến 1,100 l/h - áp lực cao | Kärcher

    Metal nozzle with threaded end and mesh tip, featuring rings and holes along its cylindrical body.

    Đầu phun lên đến 1,100 l/h - áp lực cao

    Mã đơn hàng: 4.769-003.0

    Đầu phun cho vòi phun chất tẩy rửa 3.637-001 cho ứng dụng chất tẩy rửa áp suất cao. Phù hợp với máy phun rửa áp lực cao với lưu lượng nước lên đến 1100 l/h.
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