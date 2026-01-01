Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun ngắn | Kärcher

    Grey plastic connector with brass hexagonal fitting, designed for Kärcher high-pressure cleaner.

    Đầu phun ngắn

    Mã đơn hàng: 4.111-038.0

    Để gắn đầu phun cao áp và các bộ phận phụ kiện vào súng áp lực HP (với đầu phun vít). Không tương thích với đầu phun ba.
    Yêu cầu báo giá