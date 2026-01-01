Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun power , 070 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    Đầu phun power , 070

    Mã đơn hàng: 2.113-028.0

    Đầu phun tia quạt cho khả năng phủ sóng diện rộng và đánh bay các vết bẩn, rỉ cứng đầu.
    Yêu cầu báo giá