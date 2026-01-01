Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun power 25°, 035 | Kärcher

    Metal nozzle with engraved text, featuring a hexagonal end and cylindrical body, set against a white background.

    Đầu phun power 25°, 035

    Mã đơn hàng: 2.885-255.0

    Tia phẳng cho hiệu suất trên diện rộng và bụi bẩn cứng đầu.
    Yêu cầu báo giá