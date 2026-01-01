Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun power 25°, 050 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    Đầu phun power 25°, 050

    Mã đơn hàng: 2.113-023.0

    Đầu phun tia của quạt với góc phun 25°, phù hợp với diện tích rộng và loại bỏ các vết bẩn, rỉ cứng đầu.
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