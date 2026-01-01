Đầu phun tăng cường hiệu suất, 040 | Kärcher

Đầu phun hiệu suất mới (kích thước vòi phun 040) với tổn thất điện năng bên trong đã được giảm thiểu, và chất lượng phun được cải thiện đáng kể, cho phép làm sạch và hiệu suất khu vực cao hơn tới 50% so với phiên bản trước. Nhờ tia phun điểm xoáy, giúp đạt được công suất làm sạch gấp 10 lần so với vòi phun áp suất cao thông thường, ở áp suất làm việc tối đa 180 bar / 18 MPa, và nhiệt độ nước lên tới 60°C. Với vòi phun gốm và vòng ổ trục gốm cho thời gian làm việc tối đa.

Hiệu suất làm sạch và diện tích cao hơn tới 50% so với người tiền nhiệm Tiết kiệm thời gian rất nhiều. Giảm thiểu tổn thất điện năng và cải thiện chất lượng phun Cải thiện sức mạnh làm sạch để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Tia phun điểm quay trên đầu phun kết hợp các ưu điểm của tia phun điểm và dòng phẳng Công suất làm sạch cao cũng như hiệu suất khu vực cao. Vòi gốm và vòng mang gốm Tuổi thọ tối đa. Hiệu suất làm sạch cao Loại bỏ nhanh chóng các chất bẩn cứng đầu.