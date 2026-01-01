Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tăng cường hiệu suất, 040 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with embossed logo and text "Professional" on the side.

    Đầu phun tăng cường hiệu suất, 040

    Mã đơn hàng: 4.767-231.0

    Với tia phun điểm xoáy để loại bỏ hiệu quả hơn: đầu phun hiệu suất mới với kích thước vòi phun 040 đạt hiệu suất làm sạch, và diện tích cao hơn tới 50% so với phiên bản trước.
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