Đầu phun tăng cường hiệu suất, 050 | Kärcher

Tối đa áp suất làm việc 180 bar / 18 MPa và nhiệt độ nước 60°C, đầu phun hiệu suất mới (kích thước vòi phun 050), giải phóng toàn bộ sức mạnh của nó. Nhờ tia phun điểm xoáy, nó đạt được sức mạnh làm sạch gấp 10 lần. Nó cũng đạt được hiệu suất làm sạch và khu vực cao hơn tới 50% so với phiên bản. Tổn thất điện bên trong đã được giảm thiểu, và chất lượng phun được cải thiện đáng kể. Với vòi gốm và vòng ổ trục cho thời gian làm việc cực kỳ dài.

Hiệu suất làm sạch và diện tích cao hơn tới 50% so với người tiền nhiệm Tiết kiệm thời gian rất nhiều. Giảm thiểu tổn thất điện năng và cải thiện chất lượng phun Cải thiện sức mạnh làm sạch để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Tia phun điểm quay trên đầu phun kết hợp các ưu điểm của tia phun điểm và dòng phẳng Công suất làm sạch cao cũng như hiệu suất khu vực cao. Vòi gốm và vòng mang gốm Tuổi thọ tối đa. Hiệu suất làm sạch cao Loại bỏ nhanh chóng các chất bẩn cứng đầu.