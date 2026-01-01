Đầu phun tạo bọt gắn kèm | Kärcher

Bộ tạo bọt. Đầu phun tạo bọt lý tưởng để sử dụng trong các khu vực vệ sinh và ngành công nghiệp thực phẩm và bất cứ nơi nào cần thời gian sử dụng dài. Kết nối với vòi phun (thay thế đầu phun cao áp).