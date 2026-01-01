Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tạo bọt gắn kèm | Kärcher

    Kärcher suction hose with transparent tubing and black nozzle, coiled on a white surface.

    Đầu phun tạo bọt gắn kèm

    Mã đơn hàng: 2.112-013.0

    Bộ tạo bọt. Đầu phun tạo bọt lý tưởng để sử dụng trong các khu vực vệ sinh và ngành công nghiệp thực phẩm và bất cứ nơi nào cần thời gian sử dụng dài.
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