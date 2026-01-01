Đầu phun tia ba thay đổi không chạm, 034 | Kärcher

Đầu phun ba thực tế với các vòi khác nhau được thiết kế để thay đổi nhanh chóng, và dễ dàng bằng cách xoay vòi phun. Các tia phun có sẵn: tia phun bút chì cao áp, tia quạt cao áp (25°) và tia quạt áp suất thấp (40°; cần điều chỉnh thủ công). Đối với máy phun rửa áp suất cao có kim phun, tai quạt phun áp suất thấp để loại bỏ chất tẩy rửa và ứng dụng. Đầu nối: M18 x 1.5.