Đầu phun tia ba thay đổi không chạm, 034 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.767-001.0Đầu phun ba với tia phun bút chì cao áp (25°) và tia quạt áp suất thấp (40°). Chuyển đổi tia nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xoay vòi phun.
Ren kết nối
M22 x 1,5
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
34
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.469
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com