Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tia ba thay đổi không chạm, 034 | Kärcher

    Black Kärcher spray nozzle with yellow accent, featuring a conical shape and visible internal metal components.

    Đầu phun tia ba thay đổi không chạm, 034

    Mã đơn hàng: 4.767-001.0

    Đầu phun ba với tia phun bút chì cao áp (25°) và tia quạt áp suất thấp (40°). Chuyển đổi tia nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xoay vòi phun.
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