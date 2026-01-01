Đầu phun tia ba thay đổi không chạm, 050 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.767-065.0Chuyển đổi tia phunc nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xoay vòi phun. Lựa chọn điểm phun cao áp, tia phẳng áp suất cao (25°), chuyển đổi thủ công sang tia phẳng áp suất thấp (40°). Đối với máy có kim phun, tia phẳng áp suất thấp được sử dụng để loại bỏ chất tẩy rửa và ứng dụng. Kết nối M18 x 1.5.
Ren kết nối
M22 x 1,5
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
50
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.471
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com