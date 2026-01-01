Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tia ba thay đổi không chạm, 050 | Kärcher

    Black Kärcher spray nozzle with yellow accent, featuring a conical shape and visible internal metal components.

    Đầu phun tia ba thay đổi không chạm, 050

    Mã đơn hàng: 4.767-065.0

    Chuyển đổi tia phunc nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xoay vòi phun. Lựa chọn điểm phun cao áp, tia phẳng áp suất cao (25°), chuyển đổi thủ công sang tia phẳng áp suất thấp (40°). Đối với máy có kim phun, tia phẳng áp suất thấp được sử dụng để loại bỏ chất tẩy rửa và ứng dụng. Kết nối M18 x 1.5.
    Yêu cầu báo giá