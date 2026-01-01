Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tùy chỉnh góc 0-90°, 055 | Kärcher

    Grey Kärcher hose connector with brass interior, featuring ridged grips and arrow markings on a white background.

    Đầu phun tùy chỉnh góc 0-90°, 055

    Mã đơn hàng: 4.113-008.0

    Đầu phun góc thay đổi để điều chỉnh góc phun từ 0° đến 90°. Để dễ dàng điều chỉnh cho tất cả các loại đất và bề mặt.
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