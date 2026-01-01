Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun vệ sinh đường ống D30/040 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with brass and steel finish, featuring engraved markings.

    Đầu phun vệ sinh đường ống D30/040

    Mã đơn hàng: 4.765-004.0

    Đầu bút chì xoay nghiêng về phía trước loại bỏ bụi bẩn cứng đầu nhất. Ba tia phun nghiêng về phía sau đảm bảo chuyển động cần thiết về phía trước, cũng như xử lý thuận tiện.
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