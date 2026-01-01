Đầu phun vệ sinh đường ống D30/060 | Kärcher

Đầu phun làm sạch đường ống sáng tạo và mạnh mẽ (Ø 30 mm), kết hợp những ưu điểm của đầu thổi chất bẩn với các đặc tính của vòi phun làm sạch đường ống. Tia phun bút chì của đầu phun xoay nghiêng về phía trước, và loại bỏ ngay cả những bụi bẩn cứng đầu nhất. Ba tia phun, nghiêng về phía sau một góc 30°, đảm bảo chuyển động tịnh tiến cần thiết và đảm bảo dễ dàng xử lý.