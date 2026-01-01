Đầu phun vít/ khớp nối vít | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.402-022.0Khớp nối đầu phun/ đầu nối vít để kết nối đầu phun cao áp và phụ kiện với súng áp lực cao (có khớp nối đầu phun). Khớp nối: 1x M 22 x 1.5 và 1x M 18 x 1.5.
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.121
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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