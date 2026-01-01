Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun vít/ khớp nối vít | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with brass fitting, shown on a white background.

    Đầu phun vít/ khớp nối vít

    Mã đơn hàng: 4.402-022.0

    Khớp nối đầu phun/ đầu nối vít để kết nối đầu phun cao áp và phụ kiện với súng áp lực cao (có khớp nối đầu phun). Khớp nối: 1x M 22 x 1.5 và 1x M 18 x 1.5.
    Yêu cầu báo giá