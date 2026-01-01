Đầu phun xoay làm sạch đường ống | Kärcher

Đầu phun xoay làm sạch đường ống có ren trong. Vòi phun có bốn tia xoay để làm sạch thân thiện với môi trường đối với cống và đường ống bị tắc. Các tia nước được bố trí để cho phép vòi và ống mềm di chuyển tự do trong ống. Với kết nối R 1/8 "để kết nối với ống làm sạch đường ống.

Đầu phun quay trên trục riêng của nó với bốn tia bên Làm sạch đồng đều tuyệt đối. Kết nối: 1/8" Tương thích với ống làm sạch đường ống. Phong cách thiết kế nhỏ gọn với đường kính ngoài 16 mm Xử lý lý tưởng để làm sạch đường ống - ngay cả những không gian hạn chế cũng có thể quản lý được.