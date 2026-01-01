Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun xoay làm sạch đường ống | Kärcher

    Black Kärcher nozzle attachment with a cylindrical shape, resting on a white surface.

    Đầu phun xoay làm sạch đường ống

    Mã đơn hàng: 6.415-428.0

    Đầu phun làm sạch đường ống với bốn tia xoay và ren trong. Các hướng phun khác nhau. Vòi chuyển động tự do qua đường ống. Với kết nối R 1/8 ".
    Yêu cầu báo giá