Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun xoay làm sạch đường ống | Kärcher

    Black Kärcher nozzle attachment with a cylindrical shape, resting on a white surface.

    Đầu phun xoay làm sạch đường ống

    Mã đơn hàng: 6.415-440.0

    Đầu phun xoay làm sạch đường ống với ren trong và bốn tia xoay để làm sạch thân thiện với môi trường đối với các cống và đường ống bị tắc.
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