Đầu phun xoay làm sạch đường ống | Kärcher

Đầu phun xoay làm sạch đường ống có ren trong. Vòi phun có bốn tia xoay để làm sạch thân thiện với môi trường đối với cống và đường ống bị tắc. Các tia nước được bố trí để cho phép vòi và ống mềm di chuyển tự do trong ống. Với kết nối R 1/8 "để kết nối với ống làm sạch đường ống.