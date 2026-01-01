Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu xả khí | Kärcher

    Silver metal chimney cap with a cylindrical top and rectangular base, featuring rivets and cut-out details.

    Đầu xả khí

    Mã đơn hàng: 4.656-079.0

    Đầu xả khí (kết nối hình bầu dục, đường kính 157 mm) để kết nối với máy phun rửa áp lực cao. Với bộ phận luồng gió cho kết nối ống hơi. Đối với đường kính ống khói lên đến 200 mm.
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