Đầu xả khí | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.656-079.0Đầu xả khí (kết nối hình bầu dục, đường kính 157 mm) để kết nối với máy phun rửa áp lực cao. Với bộ phận luồng gió cho kết nối ống hơi. Đối với đường kính ống khói lên đến 200 mm.
Đường kính (mm)
200
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.054
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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