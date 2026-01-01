Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Dây phun áp lực cao Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Dây phun áp lực cao Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 4.119-005.0

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