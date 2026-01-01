Đệm côn hoàn chỉnh | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.424-004.0

Để lắp đặt ống cao áp có khớp nối đực trên ren với M22 x 1.5 Thay thế: 4.111-032.0 Bộ chuyển đổi 4 - Thiết bị mới/ Ống xoay cũ