Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Điều khiển Servo, 1100 l/h - | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner nozzle with temperature markings and symbols on the side.

    Điều khiển Servo, 1100 l/h -

    Mã đơn hàng: 4.118-009.0

    Lượng nước và áp suất điều tiết trực tiếp từ tay cầm súng.
    Yêu cầu báo giá