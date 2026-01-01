Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Điều khiển Servo, 750 l/h - 1100 l/h | Kärcher

    Grey cylindrical object with black triangular cutouts and plus-minus symbols on the side, isolated on a white background.

    Điều khiển Servo, 750 l/h - 1100 l/h

    Mã đơn hàng: 4.775-470.0

    Lượng nước và áp suất điều tiết trực tiếp từ súng áp lực cao.
    Yêu cầu báo giá