Điều khiển Servo, < 750 l/h | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.118-007.0Điều khiển Servo cho lưu lượng nước và kiểm soát áp suất (<750 l/h) trên súng phun áp lực cao.
Lưu lượng (l/h)
- 750
Ren kết nối
EASY!Lock
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.348
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com