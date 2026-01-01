Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Điều khiển Servo, < 750 l/h | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner nozzle with temperature markings and symbols on the side.

    Điều khiển Servo, < 750 l/h

    Mã đơn hàng: 4.118-007.0

    Điều khiển Servo cho lưu lượng nước và kiểm soát áp suất (<750 l/h) trên súng phun áp lực cao.
    Yêu cầu báo giá