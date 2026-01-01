Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Điều khiển Servo, thực phẩm, 750 l/h - 1100 l/h | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner nozzle with temperature markings and symbols on the side.

    Điều khiển Servo, thực phẩm, 750 l/h - 1100 l/h

    Mã đơn hàng: 4.118-016.0

    Kiểm soát lưu lượng nước và áp suất trên súng kích hoạt. Ngành thực phẩm, các bộ phận tiếp xúc với nước là thép không gỉ.
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